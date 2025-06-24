وزارة الصحة تبدأ صرف أول دفعة من «هرمون النمو» للأطفال

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن بدء صرف الدفعة الأولى من دواء “هرمون النمو” للأطفال، والتي تضم 1000 جرعة تم توفيرها عبر جهاز الإمداد الطبي، لصالح مستشفى الأطفال بطرابلس، وذلك بالتعاون مع صندوق التأمين الطبي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطفال المستهدفين عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، التي تهدف إلى تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضمان صرف العلاج مباشرة للأطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو، مع منع أي تسريب أو سوء استخدام للدواء.

وسيواصل جهاز الإمداد الطبي توزيع جرعات العلاج على المرافق الصحية المعتمدة بمختلف مناطق البلاد، وفقًا للاحتياجات الفعلية، وبما يضمن عدالة التوزيع وفعالية التنفيذ.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وتحت إشراف مباشر من وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، ودعم الفئات الأشد احتياجًا للعلاج المتخصص.