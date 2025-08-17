الصحة تتابع إدخال تقنية مضخات «الأنسولين» لعلاج «مرضى السكري»

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع رئيس اللجنة الفنية للعلاج التكنولوجي للداء السكري، الدكتور ميلاد الغويل، لمتابعة مراحل إدخال تقنية مضخات الأنسولين وآليات توزيعها وتركيبها في مختلف مناطق البلاد، وذلك بالتنسيق مع إدارة المعدات والمستلزمات الطبية.

وشمل تنفيذ المشروع في المنطقة الغربية كلاً من: مستشفى طرابلس للأطفال، الذي تولى الإشراف على مراكز الزاوية، الزنتان، صرمان، صبراتة، وزوارة، إضافة إلى مستشفى طرابلس الجامعي، ومستشفى السكري والغدد الصماء طرابلس، المشرف على مراكز الجنوب في سبها والكفرة.

وفي المنطقة الوسطى، تولى مركز مصراتة للسكري متابعة مراكز الخمس، زليتن، وسرت، فيما شمل التنفيذ في المنطقة الشرقية كلًا من مركز بنغازي الطبي، مستشفى بنغازي للأطفال، ومركز المنطقة الشرقية للسكري، إلى جانب مراكز المرج، أجدابيا، البيضاء، درنة، وطبرق.

كما تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للكوادر الطبية في هذه المراكز، لرفع كفاءتها في التعامل مع التقنية الجديدة، وضمان تقديم خدمات علاجية متقدمة لمرضى السكري.

وأكد الدكتور الغوج خلال الاجتماع حرص وزارة الصحة على ضمان استمرارية توفير مشغلات مضخات الأنسولين وتوسيع استخدامها، باعتبارها تمثل نقلة نوعية في إدارة وعلاج السكري في ليبيا، وتسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمرضى على المديين القصير والطويل.