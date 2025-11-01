وزارة الصحة تتابع جودة الخدمات في غريان والعربان

أجرت لجان التفتيش والمتابعة المكلّفة من وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، جولة ميدانية تفتيشية شاملة لتقييم مستوى الخدمات الصحية بعدد من المرافق التابعة لقطاع الصحة بكلٍّ من غريان والعربان.

وشملت الجولة مستشفى غريان العام، ومستشفى العربان القروي، ومستشفى العربان العام، إضافةً إلى إدارة الخدمات الصحية العربان، حيث تم الاطلاع على سير العمل بالأقسام الطبية والإدارية، ومستوى الجاهزية الفنية والبشرية، ومدى التزام المرافق بتطبيق معايير الجودة وسلامة الخدمة.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الصحة لتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على واقع الخدمات الصحية في مختلف المناطق، بما يهدف إلى تحسين الأداء، ورفع كفاءة المؤسسات الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وفق المعايير المعتمدة.