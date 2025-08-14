وزارة الصحة تتعاون مع «الصحة العالمية» لضمان استجابة فعّالة للتحديات

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية – المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد زويتين، بمقر الوزارة في طرابلس.

وركز اللقاء على توجيه التعاون نحو الملفات الصحية ذات الأولوية والأثر المباشر على النظام الصحي الوطني، بما يسهم في تعزيز قدرات المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع آليات التنسيق المستمر بين الوزارة والمنظمة لمواجهة التحديات الصحية وضمان استجابة فاعلة وسريعة لأي أزمات محتملة.

ويعكس تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الجهود الوطنية لتقوية النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتركز الشراكة على الملفات الصحية ذات الأولوية، بما يشمل الوقاية من الأمراض، تعزيز قدرات المستشفيات، تطوير الكوادر الطبية، وتحسين استجابة النظام الصحي للأزمات والطوارئ.

كما تهدف الشراكة إلى تنسيق السياسات الصحية والمبادرات الاستراتيجية بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان استخدام الموارد بشكل فعال وتحقيق أثر مباشر على صحة المجتمع.