وزارة الصحة تدين الإساءة للكوادر الطبية وتشدّد على مساءلة المسؤولين

أعلنت وزارة الصحة دعمها الكامل لجميع الأجهزة الرقابية في ممارسة مهامها وفق أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمساءلة، واعترافاً بالدور المهم لهذه الأجهزة في رصد أوجه القصور داخل مرافق الدولة، فيما تتحمل الوزارة مسؤوليتها الكاملة في معالجة مكامن الخلل من خلال خططها وإجراءاتها الإصلاحية.

وفي بيان رسمي، أعربت الوزارة عن استيائها من الطريقة التي تمت بها الزيارة الميدانية إلى مستشفى طرابلس المركزي، مشيرة إلى أن الزيارة افتقرت للضوابط المهنية وأدت إلى الإساءة للعناصر الطبية والإدارية، بما يمس كرامتهم ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية.

وأكدت الوزارة وقوفها إلى جانب جميع الكوادر الطبية والإدارية، مشددة على أن كرامتهم لا يمكن المساس بها، وأن أي شكل من أشكال التشهير أو الإساءة مرفوض بموجب القوانين النافذة.

كما نوّهت الوزارة بأن القيادة الحالية تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة للنهوض بالقطاع الصحي، تشمل مشاريع لتطوير البنية التحتية، وتوفير الأدوية والمستلزمات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية. وفي موازاة ذلك، كثّفت الوزارة جولاتها التفتيشية المفاجئة على المرافق الصحية المختلفة، واتخذت إجراءات بإيقاف أي مسؤول ثبت تقصيره، مع الالتزام بسرية البيانات لحين استكمال التحقيقات والتأكد من ثبوت الإدانة وفق القانون.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبدأ الشفافية والمساءلة، مع التشديد على حماية حقوق وكرامة العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن المساءلة القانونية تتم حصراً وفق القوانين واللوائح النافذة، بما يصون كرامة الإنسان ويعزز الثقة بالمؤسسات الصحية ويضمن هيبة الدولة.