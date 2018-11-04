وزارة الصحة تستعد لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات 2018

وتهدف الحملة التي تنظمها وزراة الصحة بحكومة الوفاق الوطني والمركز الوطني لمكافحة الامراض إلى منع حدوث تفشي مرض الحصبة ولرفع مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

هذا وقد نظمت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في وقت سابق عدد من الدورات التدريبية لاعداد مشرفين للتطعيمات من مختلف المدن والمناطق بهدف رفع كفاءة مشرفي التطعيمات وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتخطيط وتنفيذ الحملة حسب المعايير الدولية لضمان نجاح الحملة.

وتستهدف حملة التطعيمات 1,226,965 طفلاً ما بين سن 6 أشهر إلى سن 15 سنة.