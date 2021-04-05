وزارة الصحة تستعرض آلية توزيع لقاح كورونا

عُقد اليوم الاثنين، بديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، اجتماعاً ضم الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، معرئيس وأعضاء اللجنة العليا للتطعيمات، ومدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومسؤول الصحة بمنظمة “يونيسف” في ليبيا.

ويأتي الاجتماع ضمن استعدادات وزارة الصحة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، ولمناقشة آلية توزيع لقاح كورونا المستجد وضمان وصوله للفئات المستهدفة في جميع المدن الليبية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم، مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قِبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتم الاتفاق على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وأيضاً استخدامها في برامج التطعيم العامة.

هذا وأكد الوزير “أنه لن يدخر جهداً في توفير الأفضل للمواطن الليبي بغض النظر عن الثمن المادي، لأن حياة البشر أغلى ثمناً عندي”، وفق قوله.