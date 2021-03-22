وزارة الصحة تستعرض الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

عُقِد اليوم الاثنين، بقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، اجتماع ضم الدكتو علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأعضاء اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، بأن الاجتماع يأتي للاطلاع على مدى جهوزية واستعداد اللجنة للانطلاق بالبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه عملها.

وأوضحت اللجنة أنه هناك (430) مركز للتطعيم موزعة على كافة ربوع ليبيا، وأن نسبة الجهوزية لاستقبال اللقاح بلغت (85%)، وقد تم التواصل مع مشرفين التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد، وتدريب كافة العاملين الصحيين المسؤولين عن إعطاء اللقاح، كما تم التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي اعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح، وتم التنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف امام كل مركز تطعيم، وتم تدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح على التخلص الأمن للمخلفات، وسيتم خلال الفترة القريبة تدريب (95) طبيب للتعامل مع أي اعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح.