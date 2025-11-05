وزارة الصحة تستعرض مشاريع تحسين الرعاية  مع المؤسسة الألمانية

عقد وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج اجتماعًا بديوان الوزارة مع منسقة مجموعة التعاون الألماني في ليبيا، ورئيسة مشروع تعزيز النظام الصحي وصحة الأم والوليد في ليبيا، عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وحضر الاجتماع أيضًا مديرة إدارة التعاون الدولي بالوزارة وعدد من ممثلي الإدارات المعنية، إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجاء الاجتماع لمناقشة استراتيجية المشاريع المنفذة والمستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في العديد من المرافق الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

كما تم بحث آفاق تطوير الخدمات الطبية في البلديات بمناطق الشرق والغرب والجنوب، بهدف تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وضمان استدامة هذه الخدمات.

وتم تناول إمكانية إدراج نظام الرقمنة الصحية ضمن المنظومة الصحية المجتمعية الشاملة، إضافة إلى مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الفني بين وزارة الصحة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأعلى المعايير الصحية العالمية.