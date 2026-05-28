وزارة الصحة: تسجيل «مئات الإصابات» بأول أيام العيد

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، في دولة ليبيا، تسجيل عدد من الإصابات داخل المرافق الصحية والمستشفيات العامة نتيجة استخدام الأدوات الحادة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت الإحصائية الرسمية الصادرة عن الوزارة، تسجيل مئات الحالات في عدد من المراكز والمستشفيات على النحو التالي:

287 حالة: مستشفى مصراتة الطبي

450 حالة: مركز بنغازي الطبي

93 حالة: مركز طبرق الطبي

35 حالة: مستشفى بني وليد العام

25 حالة: مستشفى السائح القروي

32 حالة: مستشفى تيجي

وتشير البيانات إلى تزايد الضغط على الأقسام الطبية في عدد من المدن الليبية خلال أول أيام عيد الأضحى، نتيجة الإصابات المرتبطة باستخدام الأدوات الحادة، وفق ما ورد في الإحصائية الرسمية.

هذا وتشهد المرافق الصحية في ليبيا خلال المناسبات والأعياد ارتفاعاً في معدلات استقبال الحالات الطارئة، نتيجة أنشطة منزلية أو اجتماعية ترتبط باستخدام الأدوات الحادة، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على أقسام الطوارئ والخدمات الطبية.