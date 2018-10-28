وزارة الصحة تسعى لتشغيل أقسام الحوادث بكامل قدرتها الاستيعابية

كشف وكيل الوزارة “محمد هيثم” عن مساعٍ تقوم بها وزارة الصحة لاستعادة تشغيل أقسام الحوادث بالمستشفيات العامة بكامل قدرتها الاستيعابية.

وقال الوكيل عقب زيارة أجراها السبت لمستشفى طرابلس المركزي للإطلاع على سير عمل الأقسام و الوقوف على احتياجات المستشفى؛ “قمنا بتجهيز قسم الحوادث بأجهزة جديدة شملت 10 مضخات أدوية و 9 أسرة عناية و عدد 2 أجهزة “كي جراحي” و3 أجهزة تخدير وجهازي أشعة”.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها الوكيل لمستشفى طرابلس المركزي منذ إعلانه عن “تنفيذ خطة دعم عاجلة” للمستشفيات والمراكز التخصصية العامة من خلال تزويدها بالمستلزمات والأجهزة اللازمة وافتتاح أقسام جديدة داخلها.