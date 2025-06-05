وزارة الصحة تصدر أولى بطاقات صرف دواء «هرمون النمو» للأطفال

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار أولى بطاقات صرف دواء هرمون النمو، المخصص للأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو، وذلك بالتعاون مع صندوق التأمين الطبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول العلاج إلى مستحقيه الفعليين بشكل مباشر، والحد من تسرب الأدوية، بما يعزز الشفافية ويكرّس العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

ويأتي إصدار البطاقات تمهيداً لتوزيع شحنة أدوية هرمون النمو التي تم توريدها مؤخراً من جهاز الإمداد الطبي، على المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة، تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبإشراف مباشر من وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى مراجعة المراكز الصحية أو المستشفيات المعتمدة لاستلام البطاقات المخصصة لأطفالهم، مع ضرورة إحضار الرقم الوطني والمستندات المطلوبة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحسين آليات صرف الأدوية، وضمان الاستفادة المثلى منها، بما يعزز الثقة ويُحقق العدالة الصحية في مختلف أنحاء البلاد.