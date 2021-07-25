وزارة الصحة تضع توصيات عاجلة للسيطرة على انتشار كورونا

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا لخلق مناعة مجتمعية للقضاء على هذا الوباء.

وأتى هذا التصريح في اجتماعه أمس السبت؛ مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الحالي، ووضع التوصيات العاجلة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها هذا الاجتماع:

إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية

التواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم

توزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية ونقاط التطعيم بالبلديات وداخل الإدارات الصحية

تفعيل قسم مكافحة العدوى في كل المراكز والمستشفيات

التوعية المجتمعية عن طريق برامج مباشرة في كل القنوات

زيادة القدرة اليومية للمعامل لإجراء التحاليل

لجنة الوبائيات هي المرجعية الوحيدة للمعلومات المتعلقة بالوباء، بعد الرجوع وأخذ الإذن من وزارة الصحة

لا توجد أي لجان خارج النظام الصحي

التقيد بالنظام الصحي الوطني بشكل صارم، وفقًا لما حدده القانون

البدء في الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا فور وصوله

طلب إعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لتفعيل آليات مكافحة الوباء وفق القانون

إيقاف العمل بمنظومة التطعيمات

القيام بحملة تطعيم خاصة بالعاملين بمراكز العزل والفلترة، أقسام الولادة، أقسام الطوارئ والمؤسسات التي بها تعامل مباشر مع الجمهور

كما تم الاتفاق على مضاعفة الأسرة في مراكز العزل، ومضاعفة مخزون الأكسجين الطبي أربعة أضعاف، وتم وضع خطط بديلة للتعاطي مع مشكلة انقطاع الأوكسجين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.