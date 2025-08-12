وزارة الصحة تطلق المرحلة التجريبية لتطبيق إلكتروني لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي

بتوجيهات ومتابعة وكيل عام وزارة الصحة ووزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، أطلقت الوزارة المرحلة التجريبية لتطبيق إلكتروني جديد مخصص للجهات التابعة لها، مرتبط مباشرة بالمنظومة الرئيسية في ديوان الوزارة.

ويأتي هذا التطبيق ضمن جهود الوزارة لرفع معايير الشفافية والإفصاح وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.

ويمكن للتطبيق إدخال وتبويب تقارير المصروفات والإيرادات الفعلية والارتباطات الشهرية، بالإضافة إلى إمكانية استخراج تقارير ورسوم بيانية تفصيلية لمتابعة أداء الجهات.

ويسهم هذا النظام في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية من خلال التحول من المعاملات الورقية إلى الحلول الرقمية، ما يدعم الحوكمة داخل القطاع الصحي ويعزز الشفافية في عمليات الوزارة.

هذا وتعكس وزارة الصحة من خلال إطلاق المرحلة التجريبية لهذا التطبيق الإلكتروني التزامها بتحديث البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، والتحول الرقمي في القطاع الصحي يُعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الطبية والإدارية، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الموارد المالية، حيث يتيح التطبيق الجديد متابعة دقيقة وفورية للمصروفات والإيرادات، مما يعزز الرقابة ويحد من فرص التلاعب أو الهدر، كما أن القدرة على استخراج تقارير ورسوم بيانية مفصلة تساهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتحسين التخطيط المالي والاداري.