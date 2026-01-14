وزارة الصحة تطلق مبادرات لرفع وعي أسر «ذوي الإعاقات»

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، اجتماعًا تنسيقيًا ضم إدارة الخدمات الطبية ومستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية والمركز الوطني للأطراف الصناعية، لمناقشة آلية إرساء شراكة مؤسسية بين مستشفى الرازي والمركز الوطني للأطراف الصناعية، بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي للمترددين على المركز من متلقي الخدمات العلاجية أو التأهيلية أو الفنية.

وتناول الاجتماع سُبل دمج العلاج النفسي ضمن برامج التأهيل البدني، وآليات تبادل الخبرات بين الأخصائيين النفسيين والأطباء وأخصائيي التأهيل والأطراف الصناعية، إلى جانب إعداد بروتوكولات مشتركة للتعامل مع الحالات النفسية المصاحبة للإعاقات الجسدية.

كما شدد المجتمعون على أهمية تقديم الدعم النفسي لأسر المستفيدين ورفع مستوى وعيهم بآليات التعامل والتكيّف مع احتياجات ذوي الإعاقات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التكامل بين خدمات الدعم النفسي والتأهيل الجسدي، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة تسهم في تحسين نتائج العلاج والارتقاء بجودة حياة المستفيدين.