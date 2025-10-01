وزارة الصحة تطلق منصة «احتواء مقاومة المضادات الحيوية»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن إطلاق منصة “احتواء مقاومة المضادات الحيوية”، ضمن حملتها الوطنية للتوعية بخطر مقاومة المضادات الحيوية، والتي تُعد تحدياً صحياً عالمياً يهدد حياة الملايين ويضع مستقبل العلاج في خطر.

📌 وتهدف المنصة إلى نشر محتوى توعوي وتثقيفي موجه إلى جميع الأطراف المعنية:

الأطباء: لترشيد وصف المضادات الحيوية وفق الضرورة الطبية.

لترشيد وصف المضادات الحيوية وفق الضرورة الطبية. الصيادلة: لضمان صرف الأدوية بناءً على الوصفات الطبية فقط.

لضمان صرف الأدوية بناءً على الوصفات الطبية فقط. أولياء الأمور والأسر: لحماية الأطفال من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.

وتأتي هذه المبادرة برعاية وزارة الصحة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وحماية الأجيال القادمة.