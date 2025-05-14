وزارة الصحة تطلق نداءً عاجلاً للكوادر الطبية للتوجه للمستشفيات

في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، أطلقت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية نداءً عاجلاً إلى جميع الكوادر الطبية، دعتهم فيه إلى التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى أو مصحة للمساهمة في تقديم الدعم الطبي والإسعافات للمواطنين، في ظل ما وصفته بـ”أوضاع طارئة” تمر بها المدينة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن البلاد تمرّ بظروف تستوجب تضامنًا وجهودًا استثنائية من جميع الأطباء وأفراد الأطقم التمريضية والفنيين الصحيين، مشيدة بروح المسؤولية لديهم، وداعية بالسلامة للجميع.

في السياق ذاته، أعلن مركز الاتصال المحلي 1415 تلقيه مناشدات عديدة من سكان عدة مناطق في طرابلس، تطالب بوقف الاشتباكات المسلحة وفتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة في مناطق النزاع.

وطالب المركز، عبر بيان نشره على منصاته الرسمية، أطراف الصراع بضرورة وقف إطلاق النار فورًا لتسهيل عمليات إجلاء المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وتعيش طرابلس منذ ساعات توتراً أمنياً متزايداً نتيجة اشتباكات مسلحة متقطعة في عدد من الأحياء، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في حال استمرار المواجهات.