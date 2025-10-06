وزارة الصحة تطلق نظاماً إلكترونياً لتحسين «إدارة الأدوية»

ترأس وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا موسعًا لمجلس المستشارين بوزارة الصحة، بحضور مديري إدارات الصيدلة والمعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والخدمات الطبية، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الصيدلة بالمستشفيات والمراكز العلاجية. وقد تم مناقشة عدد من البنود المتعلقة بتطوير المنظومة الدوائية والطبية في البلاد.

وتناول الاجتماع آلية إعداد الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأقسام والإدارات في المرافق الصحية، وطرح الحلول والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين إدارة الصيدلة بالوزارة وجهاز الإمداد الطبي وأقسام الصيدلة بالمستشفيات.

والهدف من هذه المنظومة هو ضمان دقة تحديد الاحتياجات، وسرعة توفير الأدوية والمستلزمات، وتحسين إدارة المخزون الدوائي على مستوى البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يضمن تتبع حركة الأدوية منذ وصولها إلى المستشفيات والمرافق الصحية حتى صرفها، ما يسهم في ضمان وصولها إلى مستحقيها، ويعزز من كفاءة الأداء ويزيد من الثقة في منظومة الإمداد الدوائي الوطنية.