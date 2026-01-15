وزارة الصحة تعزز «خدمات الطوارئ» بمستشفى تاورغاء

ناقشت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، تعزيز خدمات الطوارئ بمستشفى تاورغاء العام، خلال لقاء جمع مدير إدارة الطوارئ الصحية، خالد عجاج، ومدير عام مستشفى تاورغاء العام، محمد إدريس أغويلة، في ديوان الوزارة.

وركز اللقاء على آليات تطوير منظومة الاستجابة الطبية الطارئة، وسبل دعم الإمكانيات الفنية والبشرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز سرعة وكفاءة التدخل الطبي في حالات الطوارئ.

كما تناول الاجتماع الحوادث المرورية التي تقع ضمن نطاق مدينة تاورغاء، وناقش أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التعامل معها، إلى جانب البحث في حلول فعالة لضمان سلامة المواطنين ورفع جاهزية الخدمات الإسعافية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصحة الليبية لتعزيز منظومة الطوارئ على مستوى المستشفيات العامة في مختلف المدن، بعد سنوات من التحديات الصحية التي واجهت ليبيا نتيجة الأزمات المتعاقبة.

ويعد مستشفى تاورغاء العام نقطة محورية لتقديم الرعاية الطارئة في المنطقة، إذ يعاني من ضغوط متزايدة بسبب الحوادث المرورية المتكررة والحاجة المستمرة لتطوير التجهيزات الطبية وتدريب الكوادر على الاستجابة السريعة للحالات الحرجة.