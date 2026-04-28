وزارة الصحة تعزز رعاية الأم والطفل بافتتاح قسم حديث

أعلنت وزارة الصحة افتتاح قسم النساء والولادة إلى جانب المكتبة الطبية في مستشفى علي عمر عسكر، عقب استكمال أعمال صيانة وتطوير شاملة، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات العلاجية وتحديث البنية التحتية للمرافق الصحية.

وجرى الافتتاح بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، حيث أشرف مدير المستشفى على تدشين القسمين بعد الانتهاء من عمليات التحديث التي شملت تجهيزات طبية حديثة وتحسين بيئة العمل داخل الأقسام الحيوية.

وشهد قسم النساء والولادة عملية تطوير متكاملة وفق المعايير الصحية المعتمدة، تضمنت تحديث غرف العمليات والولادة بأجهزة طبية متقدمة، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية إلى 28 سريراً، مع تخصيص 19 سريراً لحضانة الأطفال، وتوفير 9 حضّانات حديثة مجهزة للتعامل مع الولادات الطبيعية والقيصرية والحالات الحرجة، إضافة إلى خدمات المتابعة الطبية الدورية.

وفي سياق متصل، أعلن المستشفى إعادة تشغيل المكتبة الطبية بعد توقف استمر أكثر من سبع سنوات، لتعود كمركز علمي وبحثي يخدم الأطباء والطلبة والباحثين، حيث جرى تزويدها بأحدث المراجع والدوريات العلمية العالمية، بما يدعم تطوير المعرفة الطبية وتعزيز البحث العلمي داخل المؤسسة الصحية.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى توطين العلاج داخل البلاد، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، خاصة في مجال رعاية الأم والطفل، مع الالتزام بمعايير الجودة وتحسين كفاءة الكوادر الطبية.

واختُتمت مراسم الافتتاح بجولة ميدانية داخل الأقسام المطوّرة، اطّلع خلالها ممثلو وزارة الصحة على مستوى التجهيزات وآلية العمل، إلى جانب تكريم عدد من أعضاء الوزارة تقديراً لجهودهم في الإشراف والمتابعة لضمان تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

تواصل وزارة الصحة تنفيذ برامج تطوير واسعة للمستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المناطق، في ظل الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، مع التركيز على دعم التخصصات الحيوية وتعزيز البنية التعليمية والطبية داخل المؤسسات الصحية.