وزارة الصحة: تعزيز «التفتيش والمتابعة» خطوة لتحسين جودة الخدمات الصحية

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تطوير عمل مكاتب التفتيش والمتابعة في المنطقة الوسطى، بهدف تعزيز الأداء الرقابي ورفع كفاءة المتابعة داخل المرافق الصحية.

وترأس الاجتماع مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، بحضور مديري وممثلي مكاتب التفتيش والمتابعة بالمنطقة الوسطى، حيث تناول المجتمعون سبل تحسين آليات العمل وتطوير إجراءات الرقابة الصحية.

وبحسب وزارة الصحة الليبية، ناقش الاجتماع أهمية سرعة الاستجابة لتعليمات إدارة التفتيش والمتابعة، والالتزام بإحالة تقارير الجولات التفتيشية في المواعيد المحددة، إلى جانب تفعيل أقسام التحقيق لاستقبال شكاوى المواطنين والموظفين والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن القطاع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات والشكاوى الواردة، بما يساهم في تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المشاركون أهمية الالتزام بالشفافية والدقة عند إعداد التقارير الدورية وإحالتها، مع التأكيد على مراجعة البيانات قبل اعتمادها، ومتابعة تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المرافق الصحية.

كما بحث الاجتماع حصر المعوقات التي تواجه عمل مكاتب التفتيش والمتابعة في المناطق ورفعها إلى الإدارة المختصة، بهدف إيجاد الحلول المناسبة ومعالجة التحديات التي تؤثر في سير العمل الرقابي.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين إدارة التفتيش والمتابعة ومكاتبها في مختلف المناطق، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستوى الإنجاز، بما يدعم تطوير الرقابة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية في ليبيا.