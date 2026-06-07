وزارة الصحة: تعزيز خدمات «الأمومة والطفولة» في المناطق النائية

افتتح وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، اليوم الأحد، مستشفى صياد القروي، وذلك عقب استكمال أعمال التأهيل والتجهيز التي نُفذت بإشراف مركز طب الطوارئ والدعم، في إطار خطة تهدف إلى دعم المرافق الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وجرى الافتتاح بحضور المدير العام لمركز طب الطوارئ والدعم طارق الهمشري، حيث شملت أعمال التطوير إعادة تأهيل المستشفى واعتماده كمستشفى قروي، إلى جانب إعادة تنظيم الأقسام الطبية والإدارية وتطوير البنية التشغيلية للمرفق الصحي.

وشهد المستشفى تفعيل عدد من العيادات التخصصية والأقسام الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في منطقة صياد والمناطق المجاورة، ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية.

وفي خطوة نوعية، جرى استحداث قسم متكامل لحديثي الولادة يضم حضانات مجهزة ووحدة مخصصة لإيواء الأطفال، بهدف دعم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواليد داخل المستشفى، بما يعزز قدرة المرفق على التعامل مع الحالات الحرجة.

ويأتي هذا المشروع في سياق خطط وزارة الصحة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في المناطق القروية والحد من الضغط على المستشفيات المركزية، عبر رفع كفاءة المرافق المحلية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الأساسية.