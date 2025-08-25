وزارة الصحة تعقد الاجتماع التحضيري الأول لإدارة التمريض

عقدت إدارة التمريض في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الاجتماع التحضيري الأول للعام الدراسي 2025–2026، لمناقشة الخطة الدراسية لقسم التعليم الصحي والوقوف على أوضاع المعاهد الصحية التابعة للوزارة في مختلف المناطق: الغربية، الوسطى، الشرقية، الجنوبية، وباطن الجبل.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المعاهد، خاصة ما يتعلق باختيار أعضاء هيئة التدريس، ومراجعة المناهج والوعاء الزمني، إلى جانب وضع آلية للتواصل بين مديري المعاهد وقسم التعليم الصحي وفق التسلسل الإداري.

واختتم الاجتماع بصياغة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة مخرجات المعاهد الصحية.