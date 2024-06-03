وزارة الصحة تقدم التطعيمات للحجاج قبل مغادرتهم إلى مكة

تواكب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، قوافل الحج في المطارات قبل مغادرتهم البلاد، لتقديم الخدمات الطبية والتطعيمات والإرشادات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر وخلال أداء مناسك الحج لضمان حج صحي وآمن.

وحسب بيان الوزارة، تعمل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة الخدمات الصحية مصراتة، داخل مطار مصراتة الدولي، على التأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة لوقايتهم من عدوى الأمراض، وتدعوهم لاتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشكلات الصحية أثناء أداء فريضة الحج.

وحثت الوزارة، جميع الحجاج على تلقي التطعيمات قبل السفر، والتي تشمل التهاب السحايا، والإنفلونزا الموسمية، والتي تعدّ من أكثر التدابير الوقائية فعالية وأماناً.