وزارة الصحة: تقنية تفتيت حصوات الكلى تدخل الخدمة من جديد

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن دخول تقنية تفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية الخدمة من جديد بمستشفيات العاصمة طرابلس بعد توقفها لاكثر من سبع سنوات.

ووفقًا للبيان الصادر عن مدير مكتب الوكيل العام “محمود بن محمود” فإن مستشفى طرابلس المركزي سيشرع في استخدام تقنية تفتيت الحصى بالموجات التصادمية بعد أن تسلم جهاز تفتيت حصى حديث ألماني مصنّع من شركة Ziehm Imaging ، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام “محمد هيثم عيسى” لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.