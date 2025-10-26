وزارة الصحة تقود جهود توحيد الشركاء لتعزيز «كفاءة الاستجابة»

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، إطار تنسيق التعاون في القطاع الصحي في ليبيا، خلال اجتماع موسع ترأسه وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ومديري المؤسسات التابعة للوزارة.

ويهدف هذا الإطار إلى توحيد جهود الشركاء الوطنيين والدوليين في المجال الصحي، وتعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الجهات الفاعلة، لضمان استجابة صحية فعّالة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

وتتولى وزارة الصحة قيادة مجموعة تنسيق القطاع الصحي (HSCG)، فيما تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور الشريك الفني الداعم، من خلال توفير التوجيه الفني، وتعزيز نظم المعلومات، وضمان توافق التدخلات مع الاستراتيجية الصحية الوطنية.

ويُعد إطلاق هذا الإطار خطوة مهمة نحو بناء منصة موحدة للتعاون الصحي بين مختلف الشركاء، بما يضمن تحسين استخدام الموارد، وتجنب الازدواجية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة المشتركة، في سبيل تطوير الخدمات الصحية في ليبيا.