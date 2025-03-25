وزارة الصحة تكشف عن دواء أورام مزيف

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعميماً عاجلاً يقضي بمنع تداول نوع معين من أدوية علاج الأورام في الأسواق الليبية.

ووجهت الوزارة هذا التعميم إلى جهاز الإمداد الطبي، وإدارة الرقابة الدولية، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية في القطاعين العام والخاص، وذلك لعدم تداول دواء يحمل اسم “لونسورف”.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لكون الدواء المذكور لا يحتوي على المادة الفعالة المطلوبة لعلاج الأورام.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن المستحضر الدوائي “لونسورف” يعتبر مزوراً ويتم تداوله في السوق الليبية بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن المنتج الأصلي يتم تسويقه حصرياً عبر الممثل المحلي المعتمد.

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذا الدواء أينما وجد في الأسواق، والتواصل الفوري مع الوزارة للإبلاغ عنه وسحبه من التداول، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.

وشدّدت الوزارة على أهمية تفعيل آليات مراقبة الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق لضمان سلامة المنتجات المتداولة.

تجدر الإشارة إلى أن الدواء المزور يحمل الرقم التشغيلي 6805010 وتاريخ صنع يعود إلى عام 2023 وينتهي في عام 2026، كما يحمل شارة تعريفية مزورة لشركة “سيرفايفر” الفرنسية.