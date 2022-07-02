وزارة الصحة تنفي تسجيل وفيات بين المتظاهرين في عموم ليبيا￼

نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين أمس الجمعة في عموم البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تستقبل أي حالات خطيرة كما يُشاع في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

كما أفادت وزارة الصحة بأن غرفة العمليات المركزية لديها تعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات من المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة التابعة للوزارة، وتتولى الغرفة إعلان حالة الاستنفار بشكل مبكر في جميع المستشفيات عند وجود مؤشرات احتمال حدوث أي مكروه.

وأشارت الوزارة إلى أن لديها استراتيجية وخطة مفصلة لتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة، ومن أبرز ملامحها، تقدير الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الأخطار المحتملة، ووضع الخطط التفصيلية الخاصة بكل نوع من أنواع الطوارئ.