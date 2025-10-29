وزارة الصحة تواصل تطوير الأداء الإداري ومتابعة شؤون الموظفين

عقدت اللجنة الدائمة لشؤون الموظفين بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، اجتماعها العاشر للعام الجاري، لمناقشة عدد من الملفات الوظيفية المحالة من الجهات التابعة للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع تناول دراسة الطلبات المتعلقة بالتسويات والترقيات والنقل والندب، بما يضمن تنظيم الأوضاع الإدارية للموظفين وفق اللوائح والتشريعات النافذة، وبما يتوافق مع رؤية الوزارة الهادفة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء الإداري داخل القطاع الصحي.

وأشار الاجتماع إلى أن انعقاده يأتي في إطار استمرار جهود وزارة الصحة لمتابعة شؤون موظفيها وتطوير المنظومة الإدارية، بما يعزز العدالة الوظيفية ويواكب متطلبات المرحلة.