وزارة الصحة: توزيع «الإمدادات الطبية» يتم بشكل عادل ومباشر

باشرت لجنة تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ عملية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، ضمن خطة تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الأولية في مختلف المناطق.

وجاءت هذه الخطوة وفق ما أعلنت وزارة الصحة، تجسيدًا لخطة الوزارة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتفعيل دور مراكز الرعاية الأولية، حيث تحركت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة محمد الغوج لتنفيذ مهامها المتعلقة بتوزيع الإمدادات الطبية.

وتولت اللجنة الإشراف على توزيع شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، تم توفيرها من المستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي، لتوجيهها إلى المراكز الصحية المستهدفة بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، استلمت وحدات الرعاية الصحية في بلدية أبوسليم شحنات من الأدوية والمستلزمات الأساسية، شملت المركز الصحي حي المجاهدين، والمركز الصحي الشفاء، والمركز الصحي المشروع الزراعي، والمركز الصحي سيدي سليم.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الإمدادات الطبية بشكل عادل ومنتظم إلى المراكز الصحية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، إلى جانب تحسين إدارة وتوزيع الموارد الطبية المتاحة داخل القطاع الصحي.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الإمكانات المتوفرة بما يخدم احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.