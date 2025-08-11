وزارة الصحة توزّع شحنة جديدة من مشغلات أجهزة «الغسيل الكلوي»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن مواصلة دعم خدمات الغسيل الكلوي في مختلف مناطق البلاد، ضمن خطتها الاستراتيجية لتأمين المستلزمات الطبية الحيوية بشكل منتظم.

وأوضح بيان الوزارة أن جهاز الإمداد الطبي، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، باشر توزيع شحنة جديدة من مشغلات أجهزة الغسيل الكلوي على فروعه في المنطقتين الوسطى والشرقية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمرضى بكفاءة عالية.

هذا وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات في قطاع الرعاية الصحية نتيجة تراجع البنية التحتية الطبية وتذبذب الإمدادات، ما أثر على انتظام خدمات الغسيل الكلوي التي يعتمد عليها مئات المرضى أسبوعيًا.

وتعمل وزارة الصحة على تنفيذ خطة لتوزيع الإمدادات بشكل دوري على المراكز في مختلف المناطق، بهدف تقليص الانقطاعات وضمان حصول المرضى على العلاج في مواعيده.