وزارة الصحة توقع عقوداً لصيانة المرافق الصحية داخل مدينة تاورغاء

كشف رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيّس عن توقيع عقود صيانة لكلٍ من المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللشمانيا والبلهارسيا والمركز الصحي صلاح الدين الواقعين داخل مدينة تاورغاء.

حيث أكد أونيّس أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القادمة على عقد لصيانة مستشفى تاورغاء القروي، موضحاً أن توقيع عقود صيانة المرافق الصحية بالمدينة يأتي استجابة لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج