وزارة الصحة تُباشر أولى خطوات إنشاء مركز أورام متكامل بمدينة الزنتان

باشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية خطواتها الأولية لإنشاء مركز أورام متكامل بمدينة الزنتان، حيث أجرت لجنة من إدارة المشروعات زيارة ميدانية لمعاينة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وكيل عام الوزارة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج.

وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع الغوج مؤخرًا مع عضو المجلس البلدي الزنتان المكلّف بملف الصحة، والذي ناقش خلاله أولويات القطاع واحتياجات المنطقة في المجال الصحي، خصوصًا ما يتعلق بخدمات تشخيص وعلاج الأورام.

ويهدف المشروع إلى تخفيف العبء عن مرضى الأورام في الزنتان ومناطق الجبل، من خلال توفير خدمات متكاملة في مجال الكشف والعلاج، بما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية والحد من مشقة تنقل المرضى إلى مراكز أخرى بعيدة.

ويُعد المشروع جزءًا من خطة أوسع وضعتها الوزارة، استكمالًا للاجتماع الذي جمع الدكتور الغوج برئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، والذي تناول سبل رفع كفاءة القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، تحقيقًا للعدالة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.