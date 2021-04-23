وزارة الصحة تُسلم معدات طبية لمخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مخازن إدارة الطوارئ الصحية التابع لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 17 ثلاجة مُبردة ومُجمدة، وسيارات غاز الأكسجين ليتم توزيعها على المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بشأن توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لضمان استمرارية عملها بالجودة المطلوبة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية.

وزارة الصحة تُشرف على تسليم معدات طبية إلى مخازن إدارة الطوارئ الصحية بالمنطقة الشرقية. تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الخميس، ٢٢ أبريل ٢٠٢١