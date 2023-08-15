وزارة الصحة تُطالب طرفي الاشتباكات بتوفير ممرات آمنة لإخراج العائلات العالقة

طالبت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية طرفي النزاع بتوفير ممرات آمنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بطرابلس.

وزارة الصحة وفي بيان لها قالت إنّها تذكّر الأطراف المتنازعة بقواعد الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعت وزارة الصحة طرفي الاشتباكات إلى السماح للفرق الطبية والإنسانية بإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة.

وتابعت الوزارة أنّ الاشتباكات في طرابلس اندلعت وسط الأحياء المكتظة بالسكان وبالقرب من المؤسسات الطبية العامة والخاصة، مشيرة غلى تلقّيها نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات.