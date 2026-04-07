وزارة الصحة تُطلق تسوية وظيفية شاملة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار حزمة قرارات لتسوية الأوضاع الوظيفية لعدد من العاملين في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة العمل والاهتمام بالعناصر الطبية والفنية والإدارية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن وزير الصحة وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الموظفين، حيث صدرت قرارات تقضي بتسوية أوضاع 1395 موظفًا موزعين على 52 جهة تابعة للوزارة، من بينها إدارة الخدمات الصحية درنة وعدد من المرافق الصحية في مناطق مختلفة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج موسّع يستهدف تسوية أوضاع أكثر من 10 آلاف موظف، استُكملت إجراءاتهم، مع توجه نحو تعميم القرارات الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متواصلة لمعالجة الملفات الوظيفية بشكل تدريجي ومنهجي، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة، وبما يحقق العدالة الوظيفية بين جميع العاملين في القطاع الصحي.