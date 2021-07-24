وزارة الصحة تُعلن انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه بناءً على التعليمات المباشرة من الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، انطلقت صباح يوم السبت؛ الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة.

هذا وقد تم توزيع التطعيمات من مخازن جهاز الإمداد الطبي على مراكز التطعيم الميدانية.

وتم تخصيص الأماكن التالية لتلقي التطعيم وهي:

ميدان الشهداء ساحة مستشفي ابوسليم للحوادث ساحة جزيرة الدرن طريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة ساحة المجمع الصحي القرقني ساحة المجمع أبوشوشة

وطالبت الوزارة من جميع المواطنين التوجه للأماكن المخصصة لتلقي التطعيم، وإحضار البيانات الشخصية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي.

وشرع مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي طرابلس، في توزيع عدد 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي الجرعة الأولى، لمستحقيها من المواطنين في عدد من الأماكن العامة بمدينة طرابلس.

وأكد امين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي، أن برنامج توزيع اللقاح يأتي في إطار التعاون بين الجهاز وإدارة الخدمات الصحية طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بهدف منحه لأكبر عدد من المواطنين.

وتم تكليف فرق فنية متخصصة من قِبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في كل من ميدان الشهداء والساحة العامة الملاصقة لمستشفى أبوسليم للحوادث والجراحات، والعيادة المجمعة القرقني في منطقة عين زارة، ومنطقة سوق الجمعة بالقرب من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والساحة العامة الملاصقة للمركز الصحي ابوشوشة بمنطقة تاجوراء، وأمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي.

البدء في توزيع 40 الف جرعة من اللقاح الروسي "الجرعة الاولى" ، في الاماكن العامة على عدد من مناطق طرابلس طرابلس… تم النشر بواسطة ‏جهاز الامداد الطبي – الادارة العامة – طرابلس‏ في السبت، ٢٤ يوليو ٢٠٢١