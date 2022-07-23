وزارة الصحة تُعلن حصيلة قتلى وجرحى اشتباكات طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن إحصائيات الوفيات والجرحى نتيجة الاشتباكات التي حصلت يومي الخميس والجمعة في العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة بأن عدد الوفيات بلغ 16 شخصاً، في بلغ عدد الجرحى 52 شخصاً.

وأوضحت وزارة الصحة أن نوع إصابات الجرحى متفاوتة، وجميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس (مستشفى معيتيقة، مستشفى الهضبة الخضراء، مستشفى أبوسليم، مستشفى طرابلس الجامعي، مستشفى طرابلس المركزي).

في غضون ذلك، سادت مند الساعات الأولى لهذا اليوم السبت، حالة من الهدوء الحذر المكتنف بالغموض بعد اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة طرابلس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.