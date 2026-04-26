وزارة الصحة: خطوات لتعزيز التنسيق و«تحسين الخدمات» للمواطنين

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، اجتماعها الدوري الثاني لمدراء الإدارات والمكاتب، وذلك بمقر الوزارة، برئاسة مدير إدارة التفتيش والمتابعة، في إطار جهود تعزيز العمل المؤسسي ورفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توحيد الجهود الإدارية والفنية، بما ينسجم مع توجيهات وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، وبما يضمن تحسين جودة الأداء داخل المنظومة الصحية.

وتناول الاجتماع مراجعة الخطط التشغيلية الجاري تنفيذها داخل الوزارة، وبحث آليات تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، من خلال وضع أطر عمل موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتفادي التداخل في الاختصاصات.

كما ناقش المجتمعون سبل متابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية بشكل دقيق، مع التأكيد على أهمية تحويل القرارات إلى خطوات عملية ملموسة تنعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات تطوير آليات العمل الإداري، وتعزيز التحول الرقمي داخل الوزارة، إلى جانب بحث سبل ضبط وترشيد النفقات بما يخدم المصلحة العامة ويرفع كفاءة الإنفاق.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الدورية لتقييم مستوى الإنجاز ومعالجة التحديات بشكل فوري، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الإدارات الفنية والمكاتب الرقابية لضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.