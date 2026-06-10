وزارة الصحة: دعم المراكز جزء من خطة «عودة الحياة»

باشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ عملية توزيع شحنات واسعة من الأجهزة والمستلزمات والمعدات الطبية على عدد من الإدارات الصحية في مدن زليتن وبني وليد والمردوم، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف البلديات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة عودة الحياة الهادفة إلى إصلاح وتنظيم القطاع الصحي وتعزيز قدرات المرافق الصحية التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق استلمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد مخصصاتها من المستلزمات الطبية مباشرة من مخازن وزارة الصحة، على أن تشمل عملية التوزيع جميع المراكز الصحية التابعة للإدارة، بهدف رفع مستوى الخدمات داخل المدينة وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.

كما استلمت المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في المردوم مخصصاتها الطبية، وشملت التوزيعات المركز الصحي “قرارة القطف” والمركز الصحي “أم اللبد”، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب الصيدلة والإمداد الطبي بالإدارة، بما يضمن تنظيم عمليات الإمداد وتغطية الاحتياجات الأساسية.

وفي مدينة زليتن تسلم المركز الصحي “حي المعلمين” ومجمع عيادات “ازدو” التابعان لإدارة الخدمات الصحية شحنة متكاملة من المستلزمات والمعدات الطبية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين.

وتتم هذه التوريدات المباشرة برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، وبمتابعة ميدانية من وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، ورئيس اللجنة المكلفة الدكتور حسام أبو حربة، ضمن توجهات الوزارة للاستثمار الأمثل في الموارد الطبية المتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر دعم المراكز الحيوية في مختلف المناطق.

وأعربت إدارات الخدمات الصحية في بني وليد والمردوم وزليتن عن تقديرها لهذا الدعم المتواصل من وزارة الصحة، مؤكدة أنه يسهم بشكل مباشر في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوطين العلاج داخل المدن.