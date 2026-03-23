وزارة الصحة: مركز «الخمس» يقدم الرعاية الكاملة طوال العطلة

واصلت الكوادر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية – مركز الخمس الطبي تقديم خدماتها للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنفس الكفاءة والجودة المعتادة، حيث سجل المركز عدداً من الحالات خلال ثالث أيام العيد.
الإيواء والعناية:
- العناية الفائقة: 6 حالات
- عناية فائقة أطفال: حالتان
- قسم الأطفال: 8 حالات
- أمراض النساء والولادة: 13 حالة
- حديثي الولادة: 5 حالات
- جراحة رجال: 5 حالات
- جراحة نساء: 9 حالات
- الباطنة رجال: 5 حالات
- الباطنة نساء: 3 حالات
العمليات الجراحية:
- 3 حالات طارئة (حالتان عظام + حالة جراحة)
صالة الولادة:
- 10 حالات ولادة
الأقسام المساندة:
- المختبرات (كيمياء): 53 حالة
- مصرف الدم: 23 حالة
- الأشعة: 36 حالة
قسم الطوارئ:
- عظام: 61 حالة كشف
- طوارئ نساء: 24 حالة
- جراحة: 30 حالة (منها 7 حالات حوادث)
وقد أكدت الوزارة على استمرار المركز في تقديم خدماته دون توقف خلال العطل الرسمية لضمان سلامة وصحة المواطنين.
