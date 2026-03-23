وزارة الصحة: مركز «الخمس» يقدم الرعاية الكاملة طوال العطلة

واصلت الكوادر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية – مركز الخمس الطبي تقديم خدماتها للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنفس الكفاءة والجودة المعتادة، حيث سجل المركز عدداً من الحالات خلال ثالث أيام العيد.

الإيواء والعناية:

العناية الفائقة: 6 حالات

عناية فائقة أطفال: حالتان

قسم الأطفال: 8 حالات

أمراض النساء والولادة: 13 حالة

حديثي الولادة: 5 حالات

جراحة رجال: 5 حالات

جراحة نساء: 9 حالات

الباطنة رجال: 5 حالات

الباطنة نساء: 3 حالات

العمليات الجراحية:

3 حالات طارئة (حالتان عظام + حالة جراحة)

صالة الولادة:

10 حالات ولادة

الأقسام المساندة:

المختبرات (كيمياء): 53 حالة

مصرف الدم: 23 حالة

الأشعة: 36 حالة

قسم الطوارئ:

عظام: 61 حالة كشف

طوارئ نساء: 24 حالة

جراحة: 30 حالة (منها 7 حالات حوادث)

وقد أكدت الوزارة على استمرار المركز في تقديم خدماته دون توقف خلال العطل الرسمية لضمان سلامة وصحة المواطنين.