وزارة الصحة: مركز «الخمس» يقدم الرعاية الكاملة طوال العطلة

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 23 مارس 2026 - 16:32
واصلت الكوادر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية – مركز الخمس الطبي تقديم خدماتها للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك بنفس الكفاءة والجودة المعتادة، حيث سجل المركز عدداً من الحالات خلال ثالث أيام العيد.

الإيواء والعناية:

  • العناية الفائقة: 6 حالات
  • عناية فائقة أطفال: حالتان
  • قسم الأطفال: 8 حالات
  • أمراض النساء والولادة: 13 حالة
  • حديثي الولادة: 5 حالات
  • جراحة رجال: 5 حالات
  • جراحة نساء: 9 حالات
  • الباطنة رجال: 5 حالات
  • الباطنة نساء: 3 حالات

العمليات الجراحية:

  • 3 حالات طارئة (حالتان عظام + حالة جراحة)

صالة الولادة:

  • 10 حالات ولادة

الأقسام المساندة:

  • المختبرات (كيمياء): 53 حالة
  • مصرف الدم: 23 حالة
  • الأشعة: 36 حالة

قسم الطوارئ:

  • عظام: 61 حالة كشف
  • طوارئ نساء: 24 حالة
  • جراحة: 30 حالة (منها 7 حالات حوادث)

وقد أكدت الوزارة على استمرار المركز في تقديم خدماته دون توقف خلال العطل الرسمية لضمان سلامة وصحة المواطنين.

