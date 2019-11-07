وزارة العدل الأمريكية تتهم موظفين في «تويتر» بالتجسس لصالح السعودية

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاماً لموظفين سابقين بـ”تويتر” بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.

حييث جاءت التهم التي كشف النقاب عنها أمس الأربعاء في سان فرانسيسكو، بعد يوم من اعتقال أحد موظفي تويتر السابقين، أحمد أبو عمو، وهو مواطن أمريكي يزعم أنه قام بالتجسس على حسابات ثلاثة مستخدمين.

أما الموظف الثاني ويدعى علي الزبارة وهو مواطن سعودي، فقد اتهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 6000 حساب على تويتر في عام 2015 نيابة عن السعودية، 33 منهم على الأقل كانت قوات إنفاذ القانون بالمملكة قد تقدمت بطلبات لتويتر للكشف عن حساباتهم بشكل عاجل.

هذا ومن بين هذه الحسابات المستهدفة، حسابات خاصة بصحفيين ومعارضين سعوديين لهم أكثر من مليون متابع.

كما يعود أحد هذه الحسابات إلى المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، الذي أصبح فيما بعد مقرباً من الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل بسفارة بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

في سياق متصل قال ممثلو الادعاء أن المتهم الثالث بالتجسس هو المواطن السعودي أحمد المطيري، وقد كان بمثابة وسيط بين المسؤولين السعوديين وموظفي تويتر.