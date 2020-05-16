وزارة العدل الفرنسية.. تعتقل «كابوجا» المتهم في الإبادة الجماعية برواندا

قالت وزارة العدل الفرنسية إن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.

وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش اليوم السبت

وكان كابوجا أحد مؤسسي “صندوق الدفاع الوطني” وكذلك رئيسا له. واستطاع توفير أموال للحكومة المؤقتة في رواندا لتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية سنة 1994.

علاوة على ذلك قدم كابوجا دعما لوجيستيا لرجال ميليشيا إنتراهاموي عن طريق تزويدهم بأسلحة وملابس عسكرية ونقلهم في سيارات تابعة لشركته.

ورصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تقدر بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

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