وزارة العدل بصدد اتخاذ إجراءات لإنهاء السجون الخارجة عن القانون

استقبلت وزيرة العدل حليمة ابراهيم عبدالرحمن، يوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

وأبدى المبعوث الأممي سعادته بزيارة الوزارة وأن يلتقي بأول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، مؤكد على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جهتها رحبت الوزيرة بالمبعوث الأممي، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من دعمها للمؤسسات الوطنية في هذه المرحلة، وأكدت أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى وأن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مشيدة بتعزيز دور المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية.

كما نوهت الوزيرة على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، مشيرةً إلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.