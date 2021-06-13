وزارة العدل تبحث أوجه التعاون مع السويد في تطوير السجون وإعادة تأهيل السجناء

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، سفيرة مملكة السويد المعتمدة لدى ليبيا.

وعبرت السفيرة في مستهل اللقاء، عن سعادتها بوجودها في ليبيا التي تربطها بمملكة السويد علاقات وثيقة ترجع إلى عقود طويلة، وأكدت أن السويد بوصفها عضوا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تعمل مع شركائها الأوربيين لدعم الاستقرار في ليبيا، وفق قولها.

من جهتها رحبت الوزيرة بالسفيرة وأشارت إلى التزام وزارة العدل بتعزيز حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما أشارت وزيرة العدل أيضا، إلى أن القانون الليبي لديه معاملة خاصة للأحداث الجانحين حيث يمثلون أمام محاكم خاصة ويقضون عقوبتهم في مؤسسات خاصة.

وأثنت الوزيرة على موقف المملكة السويدية الداعم لحقوق الإنسان ولاسيما حقوق المرأة والطفل وعبرت عن استعداد الوزارة للتعاون مع المملكة للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون وإدماج السجناء واعادة تأهيلهم.

كما ناقش الطرفان مسألة الهجرة غير الشرعية، حيث أشارت الوزيرة إلى أن هناك خطة للتعامل معها تشمل كل الوزارات ذات العلاقة.