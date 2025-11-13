وزارة العدل تبحث أوضاع السجناء الليبيين في تركيا

بحث علي اشتيوي، وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ونائب رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، خلال زيارته إلى إسطنبول اليوم الخميس، ملف السجناء الليبيين المحتجزين لدى السلطات التركية.

وجاء اللقاء بحضور صلاح الكاسح، القنصل الليبي في إسطنبول، وشارك فيه المستشار القانوني ومحامي القنصلية، بالإضافة إلى مدير مكتب الوكيل.

وتم خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي يواجهها السجناء الليبيون في تركيا، ومتابعة قضاياهم القانونية، فضلاً عن بحث إمكانية نقلهم إلى ليبيا لقضاء ما تبقى من محكومياتهم.

كما تم استعراض مقترح مذكرة تفاهم بين الدولة الليبية والتركية بشأن نقل المحكومين، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وضمان حقوق السجناء الليبيين، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم حقوق الإنسان وحرصها على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج.

وتأتي هذه الجهود حرصاً على احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في هذا الملف الهام.