وزارة العدل تبحث أوضاع المرافق العدلية والرعاية الصحية لنزلاء السجون

عقد وكيل عام وزارة العدل وشؤون الشرطة القضائية، علي اشتيوي، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الوزارة، ضمّ مديري إدارتي التخطيط والرعاية الصحية، لمتابعة أوضاع المرافق العدلية وسير العمل فيها، إلى جانب بحث الوضع الصحي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وبحسب وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع التدابير الوقائية المطلوب اتخاذها للحفاظ على الأمن والسلامة داخل المؤسسات الإصلاحية، لاسيما في ظل التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية ضمان استمرارية العمل في المؤسسات العدلية بشكل منظم وآمن، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات العدلية ومراكز الإصلاح، ومواكبة التحديات الأمنية والصحية المرتبطة بها.