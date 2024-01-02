وزارة العدل تبحث إمكانية عقد اتفاق مع مصر لتبادل السجناء

عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج 1172 لسنة 2023 اجتماعاً لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين المودعين في السجون المصرية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة وتباحث وجمع البيانات والإحصائيات حول أوضاع وقضايا المواطنين الليبيين وبحث إمكانية عقد اتفاق مع الجانب المصري يقضي بنقل المحكوم عليهم ممن توافرت فيهم الشروط في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وتقديم مشروع اتفاق للجانب المصري.

كما تم خلال الاجتماع بحث المشاكل والعراقيل التي تعترض أوضاع المواطنين السجناء فى السجون المصرية وسُبل تذليل هذه المعوقات من خلال تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللازم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل.