وزارة العدل تبحث تعزيز التعاون مع بعثة «يوبام»

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأحد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود “اليوبام” ناتلينا تشيا، والوفد المرافق لها.

وفي مستهل اللقاء أشادت الوزيرة بجهود البعثة في تطوير قدرات منظومة العدالة والأجهزة المساعدة لها، استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل وبعثة “اليوبام” سنة 2018م والتي ساهمت في إشراك أعضاء الجهاز القضائي في البرامج والأنشطة التي تنفذها البعثة والآليات الأوروبية الأخرى.

وأكدت الوزيرة حرصها على استمرار هذا التعاون من خلال الاستجابة لأولويات الوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية وبما يؤكد ويرسخ مفهوم ولاية القضاء الليبي على أراضيه كجزء من السيادة الوطنية.

ونوهت الوزيرة إلى متطلبات المرحلة الحالية واحتياجاتها فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير الشرعية وفق الرؤية الوطنية التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على صياغتها، وإعداد كوادر وطنية من قضاة وموظفي لمرحلة الاستحقاق الإنتخابي في 24 ديسمبر 2021م.

وفي معرض حديثها، أشادت رئيسة البعثة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل والبعثة، وقدمت لمحة عن الأنشطة التي تم تنفيذها لصالح الوزارة والجهات التابعة لها، كما أكدت على استعداد البعثة لتنفيذ أية أنشطة وبرامج ومشاريع تلبي احتياجات الوزارة والجهاز القضائي في ليبيا.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد مزيداً من اللقاءات والاجتماعات لصياغة حزمة من الأنشطة والبرامج وفق أولويات الوزارة.