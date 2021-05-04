وزارة العدل تبحث دور الرقابة القضائية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة

استقبلت وزيرة العدل حليمة ابراهيم عبدالرحمن، يوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء برئيس المفوضية وشددت على أهمية الدور الذي تقوم به لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخابات.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والمفوضية، لاسيما فيما يتعلق بالإستعدادات للإستحقاق الإنتخابي القادم نهاية العام.

كما تم التطرق إلى الإطار القانوني للانتخابات والآليات المتبعة وسبل تطويرها بما يتماشى والمعايير الدولية.

وتم التأكيد على أهمية تدريب القضاة على ممارسة الرقابة القضائية على الانتخابات والنظر في الطعون الانتخابية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.